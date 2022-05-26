Команды Моуринью не пропускают уже 423 минуты в финалах европейских турниров

Португальский специалист празднует победу в Лиге конференций - «Рома» одолела в финале нидерландский «Фейеноорд» и спустя более чем 60 лет завоевала свой второй европейский трофей. Для Жозе Моуринью это, конечно же, не первая победа в европейском турнире - он выигрывал их и ранее.

Любопытно, что его команды не пропускают в финалах больших европейских турниров уже почти 20 лет, или 423 минуты. На 57-й минуте финала Кубка УЕФА в 2003 году Хенрик Ларссон из «Селтика» забил в ворота «Порту», после чего последовали финалы с «Порту» (ЛЧ-2004), «Челси» (ЛЧ-2008 с дополнительным временем), «Интером» (ЛЧ-2010), и, наконец, сейчас - и во всех этих матчах его клубы не пропускали в основное и дополнительное время.