«Олимпиакос» выбил «Фенербахче» в серии 11-метровых

«Фенербахче» мог крупно проиграть в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций, но в итоге уступил «Олимпиакосу» только 2:3. А сегодня турки быстро ликвидировали и эту фору. Ирфан Кавечи быстро забил ударом от линии штрафной. Автор гола также атаковал после своей неудачной подачи и едва не поразил ворота снова - сейв. Гиоргос Масурас убежал один на один с голкипером и пробил ему в ногу.

Овертайм. Лучший момент здесь был у Винсента Иборры, удар головой которого вратарь парировал в штангу, а добивание Давида Карму нейтрализовано защитником на ленточке. Душан Тадич с угла штрафной обводящим ударом едва не попал в дальнюю часть ворот.

Послематчевые 11-метровые удары лучше били футболисты гостей - 3:2. А полуфинале они сыграют с «Астон Виллой».