​«Астон Вилла» вышла в полуфинал европейского турнира во второй раз в своей истории

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций, «Лилль» обыграл «Астон Виллу» на поле, но хуже исполнил серию пенальти - и английский клуб вышел в полуфинал турнира.

Как оказалось, столь высоко в Европе «Астон Вилла» оказалась во всего лишь второй раз в своей истории. Впервые «Астон Вилла» сыграла в полуфинале европейского турнира в 1982 году, тогда клуб из Бирмингема, надо заметить, не просто вышел в полуфинал, а добрался до финала и обыграл там «Баварию». Тот Кубок чемпионов остаётся вершиной европейских успехов «Астон Виллы».

В следующем раунде Лиги конференций команде Унаи Эмери предстоит сыграть с «Олимпиакосом».