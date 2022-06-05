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Лига конференций

Раньери признался, что был вне себя от радости после победы «Ромы» в Лиге конференций

05 Июня 2022 • 12:38 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери в разговоре с журналистами признался, что был очень рад победе «Ромы» в Лиге конференций.

Раньери сказал Gazzetta dello Sport, что Лигу конференций можно назвать полноценным трофеем, так что было здорово видеть, как футболисты «Ромы» что-то выиграли. Опытный специалист отметил, что как римлянин и романиста был вне себя от радости и до сих пор, когда вспоминает об этой победе, испытывает приятные эмоции.

Напомним, что «Рома» под руководством Жозе Моуринью в финале Лиги конференций с минимальным счётом 1:0 сумела обыграть голландский клуб «Фейеноорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери Лига конференций
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