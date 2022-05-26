«Рома» Моуринью – первый победитель еврокубка из Италии после «Интера» Моуринью

Жозе Моуринью не в первый раз осчастливил итальянских фанатов в еврокубковом соревновании.

Предыдущая победа итальянского клуба в еврокубке датирована далёким 2010 годом: тогда «Интер» Жозе Моуринью добился триумфа в Лиге чемпионов. С тех пор Италия долгих 12 лет не видела свои коллективы с европейскими трофеями, пока за дело вновь не взялся «особенный», взявший Лигу конференций с «Ромой». Таким образом, португалец приложил руку к двум последним успехам представителей Серии А в Европе.

Римляне выиграли первый в истории розыгрыш Лиги конференций, одолев в финале нидерландский «Фейеноорд» с минимальным счётом.