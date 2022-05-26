Спинаццола: «Рома» выиграла трофей для своих болельщиков

Итальянский защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола посвятил победу в Лиге конференций болельщикам римской команды.

Спинаццола заявил, что сейчас важно только то, что римский клуб одержал победу в финале и завоевал долгожданный трофей. Защитник отметил, что это невероятные чувства, которые хочется запомнить на всю жизнь. Итальянец добавил, что римская команда выиграла этот трофей для своих болельщиков.

Напомним, что в финале Лиги конференций «Рома» под шефством Жозе Моуринью минимально обыграла голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Голом отметился Николо Дзаньоло.