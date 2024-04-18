«Брюгге» повторно обыграл ПАОК

ПАОК противостояния «Брюгге» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций после выездной неудачи (0:1). Уго Ветлесен упустил первый момент, без помех пробивая в касание метров с 10 - промах. Аналогично сыграл и Ферран Ютгла - неточно по высоте. В конце первого тайма Кириани Саббе промчался правым краем поля и точно сыграл на Ютглу, позабытого защитниками, и тот уже не промахнулся - 0:1. В конце тайма бельгийцы просто невероятно давили и упустили моментов на матч вперед. На 45-й минуте Ютгла добил мяч в сетку, но судья усмотрел вне игры в начальной стадии атаки. А ВАР отменил вердикт - 0:2.

После перерыва Кирилл Десподов пробил вдоль ворот в отличной ситуации, а вскоре заработал пенальти. И снова ВАР вмешался - отмена фола, так как раньше был офсайд.

0:2 у нас, бельгийцы в полуфинале сыграют против «Фиорентины».