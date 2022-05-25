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Лига конференций

Легенда «Ромы» Тотти с сыном присутствует на финале Лиги конференций

25 Мая 2022 • 21:55 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
перерыв

Легендарный полузащитник «Ромы» Франческо Тотти с сыном Кристианом присутствует на финальном матче Лиги конференций, в котором римляне сыграют с «Фейеноордом».

Ранее мы опубликовали стартовые составы «Ромы» и «Фейеноорда». Стоит отметить, что за голландский клуб в основном составе сыграет Гус Тиль. Футболист выступает за «Фейеноорд» на правах аренды, его права принадлежат «Спартаку».

Тотти защищал цвета «Ромы» с 1993 по 2017 год. За этот период времени он становился чемпионом Италии в сезоне-2000/01, дважды брал Кубок и Суперкубок Италии.

Встреча «Рома» - «Фейеноорд» пройдёт в Тиране (Албания), начало – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Франческо Тотти Лига конференций
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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Идет 45 минута Рома 1:0 Фейеноорд 2.04 3.60 3.70
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