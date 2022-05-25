Легенда «Ромы» Тотти с сыном присутствует на финале Лиги конференций

Легендарный полузащитник «Ромы» Франческо Тотти с сыном Кристианом присутствует на финальном матче Лиги конференций, в котором римляне сыграют с «Фейеноордом».

Ранее мы опубликовали стартовые составы «Ромы» и «Фейеноорда». Стоит отметить, что за голландский клуб в основном составе сыграет Гус Тиль. Футболист выступает за «Фейеноорд» на правах аренды, его права принадлежат «Спартаку».

Тотти защищал цвета «Ромы» с 1993 по 2017 год. За этот период времени он становился чемпионом Италии в сезоне-2000/01, дважды брал Кубок и Суперкубок Италии.

Встреча «Рома» - «Фейеноорд» пройдёт в Тиране (Албания), начало – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.