Тотти – об отказе Мбаппе «Реалу»: «Я сделал то же самое»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал ситуацию вокруг отказа нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переходить в «Реал».

«Он слушал свое сердце, он вырос в Париже. Нелегко отказать «Реалу». Я сделал это 20 лет назад, чтобы остаться в «Роме», - сказал бывший нападающий римского клуба.

В 2002 году Тотти не принял предложение мадридского «Реала» и продолжил свою карьеру в «Роме».

Также Тотти поделился мнением о финале Лиги конференций.

«Я напряжен, я бы с удовольствием сам вышел на поле; все хотели бы этого», — сказал он в интервью Sky Sport Italia.

Финал Лиги конференций пройдет в среду, 25 мая. В решающем матче «Рома» сыграет с «Фейеноордом».