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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти – об отказе Мбаппе «Реалу»: «Я сделал то же самое»

25 Мая 2022 • 14:56 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
Через 6 ч. 37 мин.

Легенда «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал ситуацию вокруг отказа нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переходить в «Реал».

«Он слушал свое сердце, он вырос в Париже. Нелегко отказать «Реалу». Я сделал это 20 лет назад, чтобы остаться в «Роме», - сказал бывший нападающий римского клуба.

В 2002 году Тотти не принял предложение мадридского «Реала» и продолжил свою карьеру в «Роме».

Также Тотти поделился мнением о финале Лиги конференций.

«Я напряжен, я бы с удовольствием сам вышел на поле; все хотели бы этого», — сказал он в интервью Sky Sport Italia.

Финал Лиги конференций пройдет в среду, 25 мая. В решающем матче «Рома» сыграет с «Фейеноордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Франческо Тотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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