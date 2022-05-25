Алиссон перед финалом Лиги конференций: «Я фанат «Ромы», всегда «Рома»!

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер будет переживать за «Рому», которая сыграет в финале Лиги конференций.

«Я уверен, что это будет отличная игра, и мы победим. Было бы замечательно, если бы «Рома» выиграла Лигу конференций, и мне очень грустно, что я не смог выиграть ни одного трофея, пока был там.

Я фанат «Ромы», всегда «Рома», всем удачи!» - приводит слова Алиссона Sky Sport Italia.

Напомним, 29-летний бразилец защищал цвета «Ромы» с 2016 по 2019 год. Он сыграл за римский клуб 63 матча во всех турнирах, сохранив свои ворота в неприкосновенности 26 раз.

С 2019 года он выступает в «Ливерпуле», становился чемпионом Англии и брал Лигу чемпионов.

Финал Лиги конференций «Рома» - «Фейеноорд» состоится сегодня, 25 мая. Матч пройдёт в Албании, начало – в 22:00 мск.

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