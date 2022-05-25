Защитник «Фейеноорда»: Мы не ожидали, что выйдем в финал

Австрийский защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер признался журналистам, что голландская команда не ожидала, что сможет пробиться в финал Лиги конференций.

Траунер сказал, что футболисты «Фейеноорда» показывали прекрасную игру на протяжении всего сезона, но всё равно мало кто ожидал, что команде удастся выйти в финал такого престижного турнира. Защитник отметил, что он никогда не играл в еврокубковом финале, так что для него предстоящий матч с «Ромой» будет по-настоящему особенным.

Напомним, что финальная встреча между «Фейеноордом» и «Ромой» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.