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Ещё два вечерних матча Лиги Европы и Лиги конференций ушли на овертайм

19 Апреля 2024 • 00:09 Комментировать
Марсель
1:0
Бенфика

На данный момент ещё два ответных матча четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА ушли в овертайм.

Первый из них – матч между «Марселем» и Бенфикой», проходящий во Франции. В первой игре «Бенфика» одержала дома победу со счётом 2:1, в ответном матче в основное время сильнее оказались французы – 1:0. Текстовая трансляция встречи – на нашем портале.

Второй матч – поединок «Фенербахче» и «Олимпиакоса» в Стамбуле. В первой игре в Греции турки проиграли (2:3), а во второй в основное время победили – 1:0. Текстовую трансляцию этого матча ЛК также проводит наш портал.

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