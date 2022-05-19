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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам: «У нас впереди два финала, я в восторге»

19 Мая 2022 • 12:50 Комментировать
Торино
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Рома
3.50 3.70 2.00
20.05 21:45

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился своими мыслями по поводу финала Лиги конференций и игры заключительного тура Серии А.

«Финал есть финал. Это может быть финал чемпионата мира, финал Лиги чемпионов или финал Лиги конференций. Когда ты туда попадаешь, ты хочешь победить», - сказал Абрахам в эфире Sky Sport Italia.

Нападающий добавил, что по его мнению, «Рома» провела потрясающий сезон.

Абрахам перешел в «Рому» из «Челси» прошлым летом за 40 миллионов евро и стал самым результативным игроком клуба, забив 24 гола в 50 матчах во всех турнирах.

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Рома Тэмми Абрахам
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