Харгривз — о финале Лиги конференций: «Рома» была сильнее

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт Оуэн Харгривз поделился с журналистами своим мнением по поводу финального матча Лиги конференций.

Харгривз сказал, что «Рома» в финале была сильнее и это стоит признать. Экс-игрок отметил, что футболисты «Фейеноорда» провели отличный турнир и неплохо смотрелись в финале, но слишком уж хорошо сыграла оборона римского клуба. Англичнин добавил, что большую роль в победе римского клуба сыграл голкипер Руй Патрисиу, который совершил несколько эффектных сэйвов.

Напомним, что «Рома» в финальном поединке минимально обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0 благодаря голу Николо Дзаньолы.