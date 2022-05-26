Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Бывший игрок сборной Италии: «Моуринью – отличный тактик»

26 Мая 2022 • 23:20 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Экс-полузащитник сборной Италии Антонио Ди Дженнаро прокомментировал недавний успех Жозе Моуринью с «Ромой».

Римляне под руководством португальского специалиста добились победы в Лиге конференций.

«О Моуринью можно говорить что угодно, но он показал, что хорош и как лидер-мотиватор, и как тактик. Он получил желаемое, в нём действительно был виден энтузиазм. Это может стать началом чего-то ещё более великого, может поднять его планку, но я бы не стал недооценивать победу в Лиге конференций», – отметил Ди Дженнаро в интервью TMW.

В финальном поединке третьего по значимости евротурнира «Рома» Моуринью одолела «Фейеноорд» – 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
26 Мая
23:20 · Лига конференций УЕФА
Бывший игрок сборной Италии: «Моуринью – отличный тактик»
13:51 · Лига конференций УЕФА
Киву: «Когда Моуринью выходит в финал еврокубка, он забирает трофей»
11:09 · Лига конференций УЕФА
Колыванов считает, что финал Лиги конференций был скучным
10:31 · Лига конференций УЕФА
Как «Рома» выиграла Лигу конференций - видео видео
10:09 · Лига конференций УЕФА
«Интер» поздравил Моуринью с победой в Лиге конференций
08:40 · Лига конференций УЕФА
Булыкин: Футболистов «Фейеноорда» подвела реализация
08:18 · Италия. Серия А
Дзаньоло: «Возможно, мы сами не осознаём, насколько мы сильны»
08:12 · Лига конференций УЕФА
Футболисты «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью
08:10 · Италия. Серия А
Залевски: «Мы заслужили этот трофей»
08:04 · Лига конференций УЕФА
Канчельскис отметил работу Моуринью в «Роме»
07:59 · Лига конференций УЕФА
Защитник «Ромы» был назван лучшим игроком финала Лиги конференций
07:53 · Лига конференций УЕФА
Вратарь «Фейеноорда» рассказал, чего команде не хватило для победы над «Ромой»
07:48 · Лига конференций УЕФА
Спинаццола: «Рома» выиграла трофей для своих болельщиков
07:38 · Лига конференций УЕФА
Вратарь «Ромы»: Это мой первый еврокубок
07:33 · Лига конференций УЕФА
Мхитарян побеждает в еврокубках только с Моуринью
Все новости
Рекомендуем