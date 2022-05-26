Бывший игрок сборной Италии: «Моуринью – отличный тактик»

Экс-полузащитник сборной Италии Антонио Ди Дженнаро прокомментировал недавний успех Жозе Моуринью с «Ромой».

Римляне под руководством португальского специалиста добились победы в Лиге конференций.

«О Моуринью можно говорить что угодно, но он показал, что хорош и как лидер-мотиватор, и как тактик. Он получил желаемое, в нём действительно был виден энтузиазм. Это может стать началом чего-то ещё более великого, может поднять его планку, но я бы не стал недооценивать победу в Лиге конференций», – отметил Ди Дженнаро в интервью TMW.

В финальном поединке третьего по значимости евротурнира «Рома» Моуринью одолела «Фейеноорд» – 1:0.