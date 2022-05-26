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Лига конференций

Абрахам: «Выиграл трофей в первый сезон»

26 Мая 2022 • 01:24 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам празднует победу в Лиге конференций - «Рома» одолела в финале нидерландский «Фейеноорд» и спустя более чем 60 лет завоевала свой второй европейский трофей. Абрахам очень доволен успехом - он заявил, что и не чаял добиться такого успеха, переходя в «Рому».

- Скажу одну вещь - я тут провожу первый сезон, и я надеялся помочь команде, возможно, добраться до финала. Но победа превзошла мои ожидания. Я выиграл трофей в первый же сезон. Мы заслужили это, потому что напряженно работали. У нас лучше фаны. Сейчас мы славно отпразднуем этот успех, - цитирует Абрахама BBC Sport.

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Рома Тэмми Абрахам
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