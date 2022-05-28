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Лига конференций

Назван лучший игрок Лиги конференций

28 Мая 2022 • 08:35 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Лучшим игроком первого сезона в Лиге конференций стал итальянский полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

25-летний итальянский футболист провёл в составе римской команды в еврокубковом турнире 12 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами. Напомним, что «столичные волки» под руководством Жозе Моуринью выиграли Лигу конференций. В финале «Рома» не без труда переиграла голландский клуб «Фейеноорд».

Пеллегрини является капитаном римской команды. Действующее соглашение полузащитника с «Ромой» рассчитано до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини Лига конференций
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