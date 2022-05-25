​Где смотреть матч «Рома» - «Фейеноорд» онлайн

В среду вечером пройдёт финал Лиги конференций – трофей разыграют итальянская «Рома» и голландский «Фейеноорд».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В среду вечером в Тиране пройдёт первый в истории финал Лиги конференций. За трофей будут сражаться итальянская «Рома» и голландский «Фейеноорд». Опытный Жозе Моуринью рассчитывает привести римлян к трофею, однако Арне Слот, его оппонент, ставит перед собой ту же задачу.