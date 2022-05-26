Смоллинг: «Это очень многое значит для «Ромы»

Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг празднует победу в Лиге конференций - «Рома» одолела в финале нидерландский «Фейеноорд» и спустя более чем 60 лет завоевала свой второй европейский трофей. Смоллинг провел на поле весь матч, в котором все решил один мяч «Ромы».

- Мы знали, как это многое будет значить для «Ромы». Все сражались до конца, хотя и подсели чуть глубже, чем планировалось. Я давно выступаю тут, но даже когда я пришел, прошло уже много лет с последнего трофея «Ромы». И сейчас ожидание закончилось. Это действительно значит очень многое, - цитирует Смоллинга издание BBC Sport.