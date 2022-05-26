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Лига конференций

Киву: «Когда Моуринью выходил в финал еврокубка, он забирает трофей»

26 Мая 2022 • 13:51 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Бывший защитник «Интера» и сборной Румынии Кристиан Киву прокомментировал победу «Ромы» над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиге конференций. Напомним, в бытность игроком экс-футболист выступал под руководством наставника римлян Жозе Моуринью.

«История гласит: когда Моуринью выходит в финал еврокубка, он забирает трофей домой. Зная это, я сразу понял, чем закончится матч, когда забил Дзаньоло», — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

Экс-футболист также восхитился тем, что португальскому специалисту удалось привить менталитет победителей игрокам итальянского клуба всего за один год работы.

Напомним, 59-летний специалист стал первым тренером в истории футбола, которому удалось в своей карьере выиграть Лигу чемпионов, Лигу европы и Лигу конференций.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Кристиан Киву
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