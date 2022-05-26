Булыкин: Футболистов «Фейеноорда» подвела реализация

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего не хватило футболистам «Фейеноорда» для победы над «Ромой» в финале Лиги конференций.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что у римского клуба за всю игру было всего лишь несколько моментов, но один из них подопечные Жозе Моуринью всё же сумели реализовать. Экс-игрок отметил, что форвардов «Фейеноорда» подвела именно реализация, которая очень важна для такого матча.

Напомним, что в финальном поединке «Рома» под руководством Жозе Моуринью минимально обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0 и выиграла трофей.