Защитник «Ромы» был назван лучшим игроком финала Лиги конференций

Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг был назван лучшим футболистом финала Лиги конференций.

Как сообщает пресс-служба турнира, английский футболист показал великолепную игру в обороне, выиграл почти все единоборства и самоотверженно блокировал многочисленные удары игроков «Фейеноорда», что позволило римской команде одержать победу в решающем поединке.

Напомним, что подопечные Жозе Моуринью в финале Лиги конференций с большим трудом обыграли голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Николо Дзаньоло.