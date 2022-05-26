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Лига конференций

Защитник «Ромы» был назван лучшим игроком финала Лиги конференций

26 Мая 2022 • 07:59 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг был назван лучшим футболистом финала Лиги конференций.

Как сообщает пресс-служба турнира, английский футболист показал великолепную игру в обороне, выиграл почти все единоборства и самоотверженно блокировал многочисленные удары игроков «Фейеноорда», что позволило римской команде одержать победу в решающем поединке.

Напомним, что подопечные Жозе Моуринью в финале Лиги конференций с большим трудом обыграли голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Николо Дзаньоло.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг Лига конференций
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