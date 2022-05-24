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Лига конференций

Моуринью - о финале Лиги конференций: «Мы должны победить и войти в историю»

24 Мая 2022 • 19:56 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
25.05 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о настрое команды в преддверии финального матча Лиги конференций против «Фейеноорда». Напомним, что решающий поединок турнира пройдёт завтра в столице Албании Тиране.

«За короткое время нам пришлось сыграть в двух финалах. Первый мы сыграли в чемпионате, где выиграли 3:0 и вышли в Лигу Европы. Теперь нам стоит победить в еврокубке и войти в историю», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что завтрашний матч между «Ромой» и «Фейеноордом» стартует в 22:00 по московскому времени. Для Моуринью это будет пятый еврокубковый финал в карьере. Четыре предыдущих португалец выиграл.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Жозе Моуринью
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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