Моуринью - о финале Лиги конференций: «Мы должны победить и войти в историю»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о настрое команды в преддверии финального матча Лиги конференций против «Фейеноорда». Напомним, что решающий поединок турнира пройдёт завтра в столице Албании Тиране.

«За короткое время нам пришлось сыграть в двух финалах. Первый мы сыграли в чемпионате, где выиграли 3:0 и вышли в Лигу Европы. Теперь нам стоит победить в еврокубке и войти в историю», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что завтрашний матч между «Ромой» и «Фейеноордом» стартует в 22:00 по московскому времени. Для Моуринью это будет пятый еврокубковый финал в карьере. Четыре предыдущих португалец выиграл.