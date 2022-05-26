Защитник «Ромы»: Нужно хорошенько насладиться этой победой

Итальянский защитник «Ромы» Джанлука Манчини высказался по поводу победы своей команды в финале Лиги конференций.

Манчини сказал, что сейчас все футболисты римского клуба просто счастливы, ведь «волкам» наконец-то удалось выиграть трофей. Защитник отметил, что необходимо хорошенько насладиться этой победой, так как путь к ней был очень сложным и нервным.

Напомним, что римская команда под руководством Жозе Моуринью в финале Лиги конференций не без труда обыграла голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Победу «волкам» принес точный удар молодого полузащитника Николо Дзаньолы.