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Лига конференций

Президент УЕФА: Победа Моуринью в Лиге конференций может стать отличной рекламой для турнира

18 Мая 2022 • 12:24 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
25.05 22:00

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможной победы «Ромы» Жозе Моуринью в Лиге конференций.

Чеферин сказал, что Моуринью в клубном футболе выиграл уже всё, что возможно. Президент УЕФА отметил, что португальский специалист может стать первым тренером, кому удалось выиграть Лигу конференций, что стало бы отличной рекламой для нового турнира.

Напомним, что в финале Лиги конференций римская команда под руководством Жозе Моуринью сыграет с голландским «Фейеноордом». Встреча состоится 25 мая в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Александер Чеферин Лига конференций
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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