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Лига конференций

Определились пары 1/2 финала Лиги конференций

19 Апреля 2024 • 00:54 Комментировать

Завершились все матчи четвертьфинала финала Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА. Полуфиналистами соревнования стали такие команды, как «Фиорентина», «Астон Вилла», «Брюгге» и «Олимпиакос». Как видим, борьбу за трофей продолжают четыре команды из разных стран.

Полуфинальные пары Лиги конференций выглядят так:

«Астон Вилла» - «Олимпиакос»;

«Фиорентина» - «Брюгге».

Действующим обладателем трофея Лиги конференции является «Вест Хэм». В прошлогоднем финале английская команда обыграла «Фиорентину», которая, как видим, снова метит в финал.

Кстати, финальный матч Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах.

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