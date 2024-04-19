​«Брюгге» - первый бельгийский клуб с 1993 года, вышедший в полуфинал европейского турнира

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций, бельгийский «Брюгге» снова обыграл греческий ПАОК, подтвердив своё превосходство. Таким образом, «Брюгге» прошёл в полуфинал Лиги конференций, что стало абсолютной премьерой для бельгийского футбола в 21-м веке.

В последний раз клуб из этой страны забирался так высоко в европейском турнире в 1993 году - тогда это был «Антверпен», вышедший в финал Кубка Кубков после печально памятного противостояния с московским «Спартаком». Но в финале того турнира обидчики московского клуба тогда проиграли итальянской «Парме».