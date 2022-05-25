Моуринью повторил достижение Венгера

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сегодня установит редкое достижение, даже если его команда уступит в финале Лиги конференций.

Португалец станет лишь пятым за всю историю наставником, принявшим участие в финалах трёх разных еврокубковых турниров. Ранее это удавалось только Арсену Венгеру, Джованни Трапаттони, Удо Латтеку и Свену-Йорану Эрикссону, сообщает Opta.

«Рома» Жозе Моуринью сыграет в финале Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда». Ранее «особенный» добирался до финалов Лиги чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Кубка УЕФА/Лиги Европы (с «Порту» и «Манчестер Юнайтед»).