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Лига конференций

Моуринью повторил достижение Венгера

25 Мая 2022 • 20:59 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
Через 0 ч. 29 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сегодня установит редкое достижение, даже если его команда уступит в финале Лиги конференций.

Португалец станет лишь пятым за всю историю наставником, принявшим участие в финалах трёх разных еврокубковых турниров. Ранее это удавалось только Арсену Венгеру, Джованни Трапаттони, Удо Латтеку и Свену-Йорану Эрикссону, сообщает Opta.

«Рома» Жозе Моуринью сыграет в финале Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда». Ранее «особенный» добирался до финалов Лиги чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Кубка УЕФА/Лиги Европы (с «Порту» и «Манчестер Юнайтед»).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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25.05  22:00 Рома ... Фейеноорд 2.04 3.60 3.70
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