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Лига конференций

Моуринью: «Чувствую себя старым»

26 Мая 2022 • 02:09 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Жозе Моуринью побеждал в еврокубках в трёх разных десятилетиях, что заставляет его чувствовать себя старым.

Португалец начал свой великий путь в Европе ещё в 2000-х, а продолжил сегодняшней победой в Лиге конференций с «Ромой».

«Сегодня мне сказали, что я составил компанию мистеру Трапаттони в числе тренеров, выигрывавших еврокубки в трёх разных десятилетиях. Это заставляет меня чувствовать себя старым», – отметил 59-летний рулевой римлян после успеха в финале.

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финальной битве Лиги конференций (1:0). Ранее Моуринью выигрывал Кубок УЕФА (с «Порту»), Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Лигу Европы (с «Манчестер Юнайтед»).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джованни Трапаттони
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