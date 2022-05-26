Моуринью: «Чувствую себя старым»

Жозе Моуринью побеждал в еврокубках в трёх разных десятилетиях, что заставляет его чувствовать себя старым.

Португалец начал свой великий путь в Европе ещё в 2000-х, а продолжил сегодняшней победой в Лиге конференций с «Ромой».

«Сегодня мне сказали, что я составил компанию мистеру Трапаттони в числе тренеров, выигрывавших еврокубки в трёх разных десятилетиях. Это заставляет меня чувствовать себя старым», – отметил 59-летний рулевой римлян после успеха в финале.

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финальной битве Лиги конференций (1:0). Ранее Моуринью выигрывал Кубок УЕФА (с «Порту»), Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Лигу Европы (с «Манчестер Юнайтед»).