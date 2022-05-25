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Лига конференций

Моуринью – трофейный, «волки» славно поохотились: «Рома» выиграла первую Лиги конференций, победив «Фейеноорд»

25 Мая 2022 • 23:57 Комментировать (2)
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

В первом в истории финале Лиги конференций схлестнулись стартовавшие в турнире ещё на стадии квалификации «Рома» и «Фейеноорд».

Протокол игры  
Рома 1:0Фейеноорд
(1:0) Дзаньоло Николо32'   
Патрисиу Руй   84'Манчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерМхитарян Генрих  17' (Оливейра Сержиу (  17') Кристанте БрианКарсдорп Рик  87' (Винья Матиас (  87') Залевски Никола  67' (Верету Жордан (  67') Дзаньоло Николо  67' (Спинаццола Леонардо (  67') Пеллегрини Лоренцо   37'Абрахам Тэмми  87' (Шомуродов Элдор (  87')
Запасные: Эль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоАфена-Гьян ФеликсКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес Карлес
Бейло ЮстинМаласиа Тирелл  87' (Джаханбакш Алиреза (  87') Сенеси МаркосТраунер Гернот   25'  74' (Педерсен Маркус Гольмгрен (  74') Гертрейда ЛютсхарелКекчю Оркун  87' (Валемарк Патрик (  87') Эурснес ФредрикТиль Гус  60' (Тоорнстра Йенс (  60') Синистерра ЛуисДессерс СирильНелсон Райс  74' (Линссен Брайан (  74')
Запасные: Хендрикс ЙорритСандлер ФилиппМарсиано ОфирЯнсен ТейсХендрикс РамонХалл ДензелКожокару Валентин
25 мая. Стадион "Arena Kombetare".

Казалось, после «МЮ» карьера Жозе Моуринью пошла по наклонной, но с «Ромой» он вот куда добрался – до финала еврокубка. Это раньше The Special One брезговал Лигой Европы, а потом выиграл её с «красными дьяволами». Теперь настало время славной охоты «волков» под его руководством в первом розыгрыше Лиги конференций. Этот турнир называют третьим по рангу еврокубком, но «Рома» по своему имени громче обоих финалистов Лиги Европы – «Франкфурта» и «Глазго Рейнджерс». Но что касается значимых европейских титулов, то «волки» там не могли похвастать большим послужным списком. В активе у римского клуба была победа в 1961 году в Кубке ярмарок, который неофициально считается предшественником Кубка УЕФА. Интересно, что «Фейеноорд» в этом смысле был титулованнее, – он обладатель Кубка европейских чемпионов (1970) и двукратный победитель Кубка УЕФА (1974, 2002).

«Рома» и «Фейеноорд» подошли к нынешнему финалу в качестве самых результативных команд Лиги конференций, но первый тайм прошёл вполне буднично. Голландский клуб начал и закончил его с акцентом на атаку, а между этим «волки» открыли счёт – уже после замены травмировавшегося Мхитаряна. На 24-й минуте Пеллегрини вырезал потенциально огнеопасную разрезающую передачу на Дзаньоло, но первым на мяче оказался кипер. По истечении получаса игры Манчини навесил справа на дальний полуфланг, Траунер не достал до мяча головой, а Дзаньоло принял его грудью и проткнул в створ мимо Бейло. Опасных попыток у «Фейеноорда» не было. Когда Нельссон бил с подступов к штрафной, Манчини спокойно блокировал. Правда, Руй Патрисиу не всегда действовал уверенно, но фатальных ляпов всё же не допускал.

Зато с самого начала второго тайма роттердамцы начали испытывать римлян на прочность. Траунер поборолся с Манчини на простреле с правого фланга, и мяч впечатался в штангу. После углового Кекчю с подбора приложился под перекладину – Патрисиу не подкачал, как и в случае с дальним ударом Маласиа. «Рома» сконцентрировалась на обороне, что было довольно предсказуемо, учитывая предпочтения Моуринью в той ситуации, когда его команда ведёт в счёте. В контратаке Абрахам мог вырваться один на один, но сбавил скорость, когда Сенеси схватил его за руку. Кажется, там надо было назначать опасный штрафной, но судьи думали иначе. В целом подопечные Арне Слота продолжали искать счастье у чужих ворот, подавая, простреливая и так далее. Отбивалась итальянская команда успешно, а в позиционной атаке Абрахам справа с острого угла послал мяч выше створа.

Но то было в первой половине второго тайма, а дальше атакующий запал «Фейеноорда» как-то иссяк. В концовке «Рома» старалась не прижиматься к своим воротам и могла забить второй гол, когда Верету снабдил проникающим пасом Пеллегрини, – тот плотно пробил во вратаря. Особого навала у голландской команды не получилось, и столичная команда без нервов додержала минимальный счёт в свою пользу до конца, благодаря чему стала первым победителем Лиги конференций. Жозе Моуринью добавил и этот трофей в свою богатую еврокубковую копилку.

Кирилл Иванцов

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