Моуринью прокомментировал победу в Лиге конференций с «Ромой»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после победы своей команды в финале Лиги конференций.

В решающем поединке коллектив из Рима обыграл «Фейеноорд» – 1:0.

«Прибыв в Рим одиннадцать месяцев назад, я сразу понял, куда попал. Сегодня мы не просто сделали свою работу, а переписали историю, – заявил Моуринью в интервью Sky Sport. – Мы с самого начала считали, что можем выиграть Лигу конференций, и мы сделали это, становясь всё сильнее и сильнее на пути к финалу. Нам противостояли всё более сильные соперники, и ради победы нам пришлось пожертвовать несколькими очками в Серии А», – рассказал португальский специалист.