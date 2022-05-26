Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Между первым и нынешним евро-трофеем Моуринью прошли 19 лет - больше лишь у Алекса Фергюсона

26 Мая 2022 • 01:37 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Жозе Моуринью празднует победу в Лиге конференций, и этот успех пришел к нему спустя 19 лет после первой победы в турнире международного значения - Кубке УЕФА в 2003 году с «Порту». Промежуток в 19 лет между первым и последним трофеем в Европе - это второй по длительности подобный промежуток в истории европейского футбола.

Еще более впечатляющего достижения добился лишь один тренер - это Алекс Фергюсон, который выиграл свой первый трофей в 1983 году с «Абердином», а последний - в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», спустя 25 лет.

В финале Лиги конференций итальянская «Рома» с минимальным счетом одолела нидерландский «Фейеноорд».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Алекс Фергюсон Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Рома 1:0 Фейеноорд
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
02:01 · Лига конференций УЕФА
Команды Моуринью не пропускают уже 423 минуты в финалах европейских турниров
01:53 · Лига конференций УЕФА
Пеллегрини: «Мы - настоящая команда»
01:37 · Лига конференций УЕФА
Между первым и нынешним евро-трофеем Моуринью прошли 19 лет - больше лишь у Алекса Фергюсона
01:29 · Лига конференций УЕФА
Смоллинг: «Это очень многое значит для «Ромы»
01:25 · Лига конференций УЕФА
Моуринью рассказал о планах на будущее после триумфа «Ромы» в Лиге конференций
01:24 · Лига конференций УЕФА
Абрахам: «Выиграл трофей в первый сезон»
01:14 · Лига конференций УЕФА
Моуринью прокомментировал победу в Лиге конференций с «Ромой»
01:00 · Лига конференций УЕФА
«Порту» поздравил Моуринью
00:52 · Италия. Серия А
«Рома» Моуринью – первый победитель еврокубка из Италии после «Интера» Моуринью
00:42 · Лига конференций УЕФА
«Рома» выиграла свой первый международный турнир более чем за 60 лет
00:30 · Россия. Премьер-лига
Президент УЕФА: «Не уверен, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки»
00:14 · Лига конференций УЕФА
Моуринью – второй в истории тренер с 5 еврокубковыми трофеями 1
25 Мая
22:57 · Лига конференций УЕФА
Как Дзаньоло открыл счёт в матче с «Фейеноордом» - видео
22:54 · Италия. Серия А
Дзаньоло стал самым молодым итальянцем, забившим в финале крупного европейского турнира после Дель Пьеро
22:41 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло вывел «Рому» вперёд в финале Лиги конференций
Все новости
Рекомендуем