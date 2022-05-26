Между первым и нынешним евро-трофеем Моуринью прошли 19 лет - больше лишь у Алекса Фергюсона

Жозе Моуринью празднует победу в Лиге конференций, и этот успех пришел к нему спустя 19 лет после первой победы в турнире международного значения - Кубке УЕФА в 2003 году с «Порту». Промежуток в 19 лет между первым и последним трофеем в Европе - это второй по длительности подобный промежуток в истории европейского футбола.

Еще более впечатляющего достижения добился лишь один тренер - это Алекс Фергюсон, который выиграл свой первый трофей в 1983 году с «Абердином», а последний - в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», спустя 25 лет.

В финале Лиги конференций итальянская «Рома» с минимальным счетом одолела нидерландский «Фейеноорд».