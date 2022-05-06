«Рома» отблагодарит фанатов, которые стали свидетелями разгрома от «Будё-Глимт»

«Рома» бесплатно раздаст билеты на финал Лиги конференций тем 166 фанатам, которые ездили вместе с командой в Норвегию, когда итальянский клуб потерпел поражение со счетом 1:6 от «Будё-Глимт».

Эти болельщики видели команду Жозе Моуринью в худшем ее проявлении и теперь получат возможность поболеть за команду в финале Лиги конференций Европы, говорится в заявлении клуба.

Решающий матч против «Фейеноорда» пройдет 25 мая в Тиране.

Финал Лиги конференций станет первым финал для римского клуба в еврокубках с 1991 года.