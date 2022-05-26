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Лига конференций

Моуринью – второй в истории тренер с 5 еврокубковыми трофеями

26 Мая 2022 • 00:14 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Сегодня Жозе Моуринью в пятый раз за тренерскую карьеру привёл свою команду к победе в еврокубке.

«Рома» с минимальным счётом одолела нидерландский «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Судьбу решающего поединка решил гол Николо Дзаньоло, забитый на 32-й минуте.

Этот триумф стал для Моуринью уже пятым на европейской арене, исключая победы в суперкубках. Ранее данное достижение покорилось только известному итальянскому наставнику Джованни Трапаттони.

До победы в Лиге конференций португалец дважды становился победителем Лиги чемпионов и дважды выигрывал Лигу Европы/Кубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джованни Трапаттони
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