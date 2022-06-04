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Лига конференций

Моуринью не хочет покидать Италию

04 Июня 2022 • 20:35 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы продолжить работу с римским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, за последние несколько месяцев Жозе и его агент Жорже Мендеш получили несколько предложений из других клубов, но «особенный» сосредоточен только на «волках».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне итальянский клуб занял шестое место в Серии А, набрав в 38 турах 63 очка. Под руководством 59-летнего португальца «волки» стали первыми в истории обладателями Лиги конференций, обыграв в финале голландский «Фейеноорд» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лига конференций
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