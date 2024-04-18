Клуб Оздоева близок к вылету из еврокубков, ПАОК дважды пропустил от «Брюгге»

ПАОК Магомеда Оздоева очень близок к тому, чтобы через 40 с лишним минут покинуть еврокубки. Дома в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций ПАОК уступает «Брюгге» всухую в начале второго тайма – 0:2.

Напомним, что общий счёт в паре уже 0:3, так как ПАОК в первой игре в Бельгии минимально проиграл «Брюгге». Таким образом, если не случится чуда, бельгийцы в полуфинале третьего по уровню престижа европейского клубного турнира. Сам Магомед на поле пока не появился.

Текстовая трансляция игры в Греции проходит на нашем портале. «Брюгге» по-прежнему уверенно ведёт у оппонентов – 2:0.