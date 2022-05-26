Мхитарян побеждает в еврокубках только с Моуринью

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выиграл вместе с римской командой Лигу конференций.

Для армянского футболиста этот еврокубковый трофей стал вторым в карьере. Первый раз Мхитарян побеждал в Лиге Европы в составе «Манчестер Юнайтед». Тогда с «красными дьяволами» также работал Жозе Моуринью, так что Генрих побеждает в еврокубках только под руководством португальского специалиста.

Напомним, что Генрих Мхитарян из-за травмы был заменен в первом тайме финального матча с «Фейеноордом». В итоге римляне одержали минимальную победу со счётом 1:0.