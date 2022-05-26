Пеллегрини: «Мы - настоящая команда»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини празднует победу в Лиге конференций - «Рома» одолела в финале нидерландский «Фейеноорд» и спустя более чем 60 лет завоевала свой второй европейский трофей. Пеллегрини провел на поле весь матч, в котором все решил один мяч «Ромы».

- Мы настоящая команда, что снова было доказано на поле. Сейчас отпразднуем и будем работать дальше. После славной победы всегда чуть сложно возвращаться в ритм, но настоящая команда должна уметь и это. Я сказал ранее, что не думал выиграть европейский трофей с «Ромой» к 25 годам и в качестве капитана, но это случилось. Прекрасное чувство, - цитирует Пеллегрини BBC Sport.