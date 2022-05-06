Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в финал и отправил послание Анчелотти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о выходе своей команды в финал Лиги конференций.

В полуфинале римляне сломили сопротивление «Лестера», победив дома с минимальным счётом после ничьей 1:1 в Англии.

«Думаю, наша игра была потрясающей. Другие могут оценить её иначе, но если наш вратарь делает лишь два сейва против команды Английской премьер-лиги с такой сильной атакой, это явно говорит о чём-то положительном.

Ребята заслужили это. Мы преодолели безумный путь по дороге к финалу. Ради этого нам пришлось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим победить».

Португалец также обратился к Карло Анчелотти, чей «Реал» вчера вышел в финал Лиги чемпионов: «Если позволите, хочу передать послание тренеру, который является моим другом. Великий Карлетто, давай вместе выиграем эти финалы!» – сказал Моуринью в послематчевом интервью.

Соперником «Ромы» по финалу Лиги конференций стал роттердамский «Фейеноорд».