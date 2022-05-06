Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в финал и отправил послание Анчелотти

06 Мая 2022 • 00:53 Комментировать
Рома
1:0
Лестер
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о выходе своей команды в финал Лиги конференций.

В полуфинале римляне сломили сопротивление «Лестера», победив дома с минимальным счётом после ничьей 1:1 в Англии.

«Думаю, наша игра была потрясающей. Другие могут оценить её иначе, но если наш вратарь делает лишь два сейва против команды Английской премьер-лиги с такой сильной атакой, это явно говорит о чём-то положительном.

Ребята заслужили это. Мы преодолели безумный путь по дороге к финалу. Ради этого нам пришлось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим победить».

Португалец также обратился к Карло Анчелотти, чей «Реал» вчера вышел в финал Лиги чемпионов: «Если позволите, хочу передать послание тренеру, который является моим другом. Великий Карлетто, давай вместе выиграем эти финалы!» – сказал Моуринью в послематчевом интервью.

Соперником «Ромы» по финалу Лиги конференций стал роттердамский «Фейеноорд».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Карло Анчелотти Лестер Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Марсель 0:0 Фейеноорд
окончен Рома 1:0 Лестер 2.15 3.35 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
01:02 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: «Я отказываюсь хвалить Абрахама!»
00:53 · Лига конференций УЕФА
Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в финал и отправил послание Анчелотти
00:19 · Лига конференций УЕФА
Моуриньо – первый тренер, выводивший в финал еврокубков четыре разных клуба
00:08 · Лига конференций УЕФА
«Рома» вышла в финал еврокубка впервые за 31 год
05 Мая
22:41 · Лига конференций УЕФА
Пайе получил повреждение и был заменён в матче с «Фейеноордом»
22:36 · Лига конференций УЕФА
Абрахам приблизился к английскому рекорду по голам за одну еврокубковую кампанию
22:29 · Лига конференций УЕФА
«Рейнджерс» вышел вперёд в матче против «РБ Лейпцига»
22:18 · Лига конференций УЕФА
Абрахам вывел «Рому» вперёд в матче с «Лестером»
22:01 · Лига конференций УЕФА
Арендованный у «Спартака» Тиль вышел в основном составе на матч с «Марселем»
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Марсель» — «Фейеноорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:54 · Лига конференций УЕФА
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Лестера» на ответный матч Лиги конференций
16:12 · Лига конференций УЕФА
Абрахам сегодня может войти в топ-10 бомбардиров «Ромы» в еврокубках за всю историю
14:34 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше»
14:07 · Голландия. Эредивизие
Полиция арестовала 20 фанатов накануне матча «Марселя» и «Фейеноорда»
11:19 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Фейеноорда»: Мы не собираемся окапываться у своих ворот
Все новости
Рекомендуем