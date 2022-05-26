Вратарь «Ромы»: Это мой первый еврокубок

Опытный португальский голкипер «Ромы» Руй Патрисиу поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды в финале Лиги конференций.

Патрисиу сказал, что у него, как и у всех футболистов «Ромы», сейчас зашкаливают положительные эмоции. Голкипер отметил, что с каждым днём римская команда прибавляла, так что победа была абсолютно заслуженной. Португалец добавил, что рад впервые в карьере победить в еврокубке.

Напомним, что благодаря стараниям Патрисиу римский клуб отыграл на ноль и в итоге в финале турнира минимально переиграл «Фейеноорд».