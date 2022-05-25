Моуринью взял третий евротрофей! «Рома» переборола «Фейеноорд» и стала первым в истории победителем Лиги конференций

«Рома» и «Фейеноорд» сошлись в историческом финале Лиги конференций.

Впервые в истории был разыгран трофей Лиги конференций. Не существовало третьего по силе еврокубка со времён Кубка Интертото, но вот в сезоне-2021/22 УЕФА решил возобновить традицию и получилось довольно-таки интересно. Хотя бы тот факт, что в финале сошлись итальянская «Рома» и голландский «Фейеноррд» (а в Лиге Европы даже послабее - «Айнтрахт» и «Рейнджерс») говорит о том, что многие команды серьёзно отнеслись к Лиге конференций.

Первый в истории финал турнира принял стадион «Эйр Албания» в Тиране. Жаль, что не смог полноценно принять в нём участие Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник появился в стартовом составе, но отыграл всего лишь 18 минут, быстро покинув поле из-за травмы. Сержиу Оливейра появился вместо Мхитаряна, а за это время на поле ничего ценного не произошло. Разведка у команд проходила очень долго.

Постепенно «Рома» прижала «Фейеноорд», атаки команды Жозе Моуринью стали более точечными, конкретными, опасными. И на исходе получаса «волки» счёт открыли. Манчини от центра поля выдал отличную диагональ, Николо Дзаньоло в окружении двух защитников принял мяч на грудь, а потом протолкнул его мимо голкипера с угла вратарской площади – 1:0. Первый тайм «Рома» провела достойно и у болельщиков итальянской команды был позитивный настрой на второй. Но не тут-то было.

«Фейеноорд» на вторые 45 минут вышел максимально настроенным, а «Рома» рановато начала счёт удерживать. И начался настоящий навал. Разыграли голландцы угловой, Кёкчю далее прострелил на Траунера, а тот пальнул в штангу. На добивании был хорошо знакомый нам Гус Тиль, но тут уже спас Руй Патрисиу. Выручил он и через пять минут, когда Эурснес пяткой оставил мяч на линии штрафной площади, а Маласия мощно пробил. Руй Патрисиу в броске отразил мяч в перекладину.

С углового «Фейеноорд» тоже создал интересный момент – скидка Траунера долетела до дальней штанги, а там Дессерсу не хватило сантиметров до голевого маха ноги. Давление голландцев в эти моменты было действительно серьёзным, но счёт сохранялся. И только к концу матча «Рома» сумела чуть распрямиться, отодвинуть игру от своих ворот. На стандартах получалось даже создавать опасные моменты, но Бейло отразил удар Верету, случившийся после подачи Пеллегрини на корнере.

Успели Пеллегрини с Верету ещё и обменяться ролями, Жордан вывел на ударную позицию Лоренцо, но тот тоже не смог переиграть Бейло. В итоге «Рома» удержала победу и стала первым в истории победителем Лиги конференций, поздравляем! А Жозе Моуринью выиграл третий (по статусу и по наименованию) евротрофей в своей истории, добавив новомодную ЛК к Лиге чемпионов и Лиге Европы.