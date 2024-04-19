​Паулу Фонсека: «Мы заслуживали пройти дальше»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций, «Лилль» обыграл «Астон Виллу» на поле, но хуже исполнил серию пенальти, в результате чего вылетел из турнира. После игры наставник «догов» Паулу Фонсека заявил, что его команда заслуживала пройти в следующий раунд турнира.

- Я горжусь своими игроками, и не только в этом матче, но и в предыдущем также. Я думаю, что все согласятся с тем, что мы заслуживали место в следующем раунде. Но таков футбол. Они лучше исполнили серию пенальти. Нам остаётся только признать это, - цитирует слова Фонсеки BBC Sport.

В чемпионате Франции «Лилль» занимает четвёртое место.