Фанат «Ромы» украл футболку из клубного магазина, сославшись на Моуринью

По сообщениям из Италии, болельщик «Ромы», укравший клубную футболку, оправдал кражу, сославшись на «эффект Моуринью».

Победа в полуфинале Лиги конференций взбудоражила весь город. Доходит до того, что фанаты начинают вести себя не совсем адекватно. Одни из болельщиков украл майку из клубного магазина в центре Рима, сообщает Corriere dello Sport.

В свое оправдание он заявил полиции следующее: «Рома» Моуринью сводит меня с ума — мы в финале Лиги конференций. Я не мог сопротивляться», - сказал фанат римского клуба.

В сообщении говорится, что полиция отпустила 29-летнего мужчину, а майка была возвращена.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране.