«Брюгге» не выходил в полуфинал еврокубков более 30 лет

Вечером четверга бельгийский «Брюгге» уверенно обыграл в Салониках местный ПАОК (2:0). Таким образом, коллектив из Бельгии по итогу двухматчевого противостояния победил (3:0) и двинулся в полуфинал Лиги конференций.

Любопытно, но в последний раз так высоко в еврокубковом турнире «Брюгге» поднимался более 30 лет назад – в сезоне- 1991/1992. Тогда клуб в последний раз играл в полуфинале Кубка обладателей кубков и остановился на этой стадии турнира.

Ранее похожим достижением отметилась «Аталанта», которой в еврокубковых полуфиналах не было также приличное время. Бергамаски выбили из Лиги Европы «Ливерпуль».