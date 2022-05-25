Тренер «Фейеноорда»: Буду удивлён, если «Рома» будет играть от обороны

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финального поединка в Лиге конференций с «Ромой».

Слот сказал, что его подопечные посмотрели огромное количество матчей «Ромы», так что голландскую команду будет очень сложно удивить. Тренер «Фейеноорда» отметил, что будет очень сильно удивлён, если римский клуб будет играть от обороны. Специалист считает, что подопечные Моуринью будут стараться забрасывать мяч за спины защитникам «Фейеноорда».

Напомним, что финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня в Тиране в 22.00 по московскому времени.