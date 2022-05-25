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Пеллегрини: «Пора побеждать»

25 Мая 2022 • 03:34 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
Через 17 ч. 13 мин.

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини может стать первым из остающихся в живых капитанов «Ромы», выигравших международный трофей. Этого не удавалось даже легендарному Франческо Тотти - тот, конечно, победил в чемпионате мира в 2006 году, но это было не с «Ромой». Для успеха Пеллегрини и компании надо выиграть у нидерландского «Фейеноорда» в финале Лиги конференций, который состоится в албанской Тиране.

- Буду очень рад поднять трофей, это будет самый главный матч в моей жизни. Но это зависит не только от капитана. Команда - это различные компоненты, и все они должны работать должным образом. И когда я говорю, что мы стали лучше, это относится ко всем футболистам. Пора побеждать, - цитирует Пеллегрини La Gazzetta Dello Sport.

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Рома Лоренцо Пеллегрини
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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25.05  22:00 Рома ... Фейеноорд 2.04 3.60 3.70
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