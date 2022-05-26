Вратарь «Фейеноорда» рассказал, чего команде не хватило для победы над «Ромой»

Голкипер «Фейеноорда» Джастин Бейло рассказал журналистам о том, чего не хватило голландской команде для победы над «Ромой» в финале Лиги конференций.

Бейло сказал, что нужно было с самых первых минут активно прессинговать футболистов римской команды, а вместо этого «Фейеноорд» спокойно разыгрывал мяч у своей штрафной, что полностью устраивало подопечных Моуринью. Голкипер отметил, что его команда здорово провела второй тайм, но этого для победы было недостаточно.

Напомним, что римский клуб в итоге одержал минимальную победу над «Фейеноордом» со счётом 1:0.