Шомуродов вошёл в историю благодаря триумфу «Ромы»

В финальном поединке Лиги конференций «Рома» одержала минимальную победу над роттердамским «Фейеноордом» и стала триумфатором турнира. Итальянский клуб выиграл со счетом 1:0.

Стоит отметить, что узбекский форвард Элдор Шомуродов появился на поле под самый занавес встречи. Нападающий, ранее поигравший в чемпионате России за «Ростов», стал первым представителем Узбекистана, выигравшим еврокубок.

«Рома» - первый клуб, выигравший Лигу конфедераций. В сезоне-2021/2022 был проведен дебютный розыгрыш этого турнира.