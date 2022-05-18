Кристанте о финале Лиги конференций «Мы немного устали, но у нас есть мотивация»

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал о том, в каком расположении находится его команда за неделю до финала Лиги конференций против роттердамского «Фейеноорда» в столице Албании Тиране.

«Финал есть финал. Надеюсь, он закончится хорошо, как и финал Евро-2020. Всегда приятно дойти до этой стадии. Мы немного устали, но у нас есть мотивация, и это нормально. Усталость не скажется на нас», – заявил Кристанте в интервью официальному сайту «Ромы».

Напомним, что «Рома» в этом сезоне впервые с 2008 года дошла до финала какого-либо турнира. Тогда «волки» выиграли Кубок Италии, обыграв в решающем матче миланский «Интер».