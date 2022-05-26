Анчелотти поздравил «Рому» с победой в Лиге конференций

Опытный итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в своих социальных сетях поздравил «Рому» с победой в Лиге конференций.

Анчелотти написал, что поздравляет волшебную римскую команду с победой в престижном еврокубковом турнире. Напомним, что «волки» под руководством Жозе Моуринью стали первым клубом, который одержал победу в рамках Лиги конференций. Турнир в этом сезоне проводился в первый раз.

В финальном поединке римская команда с минимальным счётом 1:0 обыграла голландский «Фейеноорд» благодаря точному удару Николо Дзаньолы.